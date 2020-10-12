В РФ сформировали правительственную комиссию по русскому языку

Глава Минпросвещения стал во главе комиссии по русскому языку. Сопредседателями этой организации стали ректоры московского и петербургского университетов.

"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сформировал состав правительственной комиссии по русскому языку, председателем которой он был назначен по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Сопредседателями комиссии, согласно опубликованному документу, стали ректор СПбГУ Николай Кропачёв и ректор МГУ Виктор Садовничий", — сообщается в телеграмм-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".

Членами комиссии стали представители нескольких профильных министерств и ведомств.