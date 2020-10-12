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В РФ сформировали правительственную комиссию по русскому языку

Глава Минпросвещения стал во главе комиссии по русскому языку. Сопредседателями этой организации стали ректоры московского и петербургского университетов.

В РФ сформировали правительственную комиссию по русскому языку

"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сформировал состав правительственной комиссии по русскому языку, председателем которой он был назначен по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Сопредседателями комиссии, согласно опубликованному документу, стали ректор СПбГУ Николай Кропачёв и ректор МГУ Виктор Садовничий", — сообщается в телеграмм-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".

Членами комиссии стали представители нескольких профильных министерств и ведомств.

"Ответственным секретарем комиссии назначен первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Членами комиссии также стали замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев, замминистра просвещения Виктор Басюк, замглавы Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, замглавы Минцифры Алексей Волин, глава Рособрнадзора Анзор Музаев, замминистра культуры Ольга Ярилова", — говорится в сообщении.

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