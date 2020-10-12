Отравление морских животных на Камчатке произошло, не из-за загрязнения, а по причине редкого природного явления, следует из результатов экспертизы.
"Согласно результатам анализов, морские беспозвоночные животные на Камчатке сейчас погибли не из-за химических веществ, а из-за токсинов, которые выделяет особый род микроводорослей", — заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов, выступая на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он сказал, что природа сама восстанавливается после этого неприятного явления и вскоре последствия инцидента сойдут на нет.
"Морская экосистема на Камчатке очень быстро восстанавливается после токсинного удара микроводорослей, вызвавшего гибель морских организмов. Пик загрязнения воды уже пройден. Природа восстанавливается сама, и восстанавливается очень быстро. Мы сейчас воочию наблюдаем, как в течение нескольких дней, когда прошёл пик этого вредоносного течения, как стремительно восстанавливается морская экосистема. Здесь нужно просто переждать это явление. Оно само возникло и само сойдет на нет ", — сказал Адрианов.
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