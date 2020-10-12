Пик загрязнения воды на Камчатке прошёл, заявили в РАН

Отравление морских животных на Камчатке произошло, не из-за загрязнения, а по причине редкого природного явления, следует из результатов экспертизы.

"Согласно результатам анализов, морские беспозвоночные животные на Камчатке сейчас погибли не из-за химических веществ, а из-за токсинов, которые выделяет особый род микроводорослей", — заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов, выступая на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он сказал, что природа сама восстанавливается после этого неприятного явления и вскоре последствия инцидента сойдут на нет.