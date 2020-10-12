Опрос: почти половина россиян хочет забрать деньги из банков

Большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян высказалась за то, чтобы забрать свои сбережения из банков.

"За то, чтобы забрать деньги с банковских вкладов, если таковые имеются, высказались 45 процентов россиян. При этом каждый третий россиянин (35 процентов) полагает, что наиболее разумно сейчас положить свободные средства на банковский вклад, отмечают социологи. Согласно опросу, каждый пятый не знает, какая модель поведения на данный момент наиболее рациональна", — говорится в результатах опроса ВЦИОМ 1600 россиян старше 18 лет.

Предыдущее исследование ВЦИОМ выяснило отношение жителей России к о повторном объявлении нерабочих дней, которые впервые вводились из-за пандемии в апреле.