Опрос: почти половина россиян хочет забрать деньги из банков

Большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян высказалась за то, чтобы забрать свои сбережения из банков.
"За то, чтобы забрать деньги с банковских вкладов, если таковые имеются, высказались 45 процентов россиян. При этом каждый третий россиянин (35 процентов) полагает, что наиболее разумно сейчас положить свободные средства на банковский вклад, отмечают социологи. Согласно опросу, каждый пятый не знает, какая модель поведения на данный момент наиболее рациональна", — говорится в результатах опроса ВЦИОМ 1600 россиян старше 18 лет.
Предыдущее исследование ВЦИОМ выяснило отношение жителей России к о повторном объявлении нерабочих дней, которые впервые вводились из-за пандемии в апреле.
"Число россиян, выступающих против повторного введения нерабочей недели в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ненамного больше, чем тех, кто считает целесообразным принятие данной меры. За введение периода нерабочих дней высказались 40% респондентов по стране в целом. 50% участников опроса выступили против этого", — объяснял глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров, представляя результаты социологического исследования.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.