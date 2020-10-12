В Госдуме поддержали продление "дачной амнистии"

В Госдуме выступили с инициативой о продлении "дачной амнистии" ещё на пять лет — до весны 2026 года.

"Законопроектом предлагается продлить срок упрощённого порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на участок — на основании техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости", — пояснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он напомнил, что "дачная амнистия" действует в стране с 2006 года, ей воспользовались 13 млн россиян