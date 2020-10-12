В Госдуме поддержали продление "дачной амнистии"

В Госдуме выступили с инициативой о продлении "дачной амнистии" ещё на пять лет — до весны 2026 года.
"Законопроектом предлагается продлить срок упрощённого порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на участок — на основании техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости", — пояснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он напомнил, что "дачная амнистия" действует в стране с 2006 года, ей воспользовались 13 млн россиян
"Дачная амнистия в России действует почти 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи. Отдельные положения "дачной амнистии" — об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках — закончат свое действие 1 марта 2021 года", — объяснил парламентарий.
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