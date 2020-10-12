В Новосибирске машина скорой помощи опоздала на 40 часов

Сотрудник новосибирской Скорой помощи области рассказал, что машина приехала к пациенту с 40-часовым опозданием.

"Здравоохранение региона бьет антирекорды. Так, горожанам с высокой температурой в последние дни приходится ждать скорую помощь больше суток. Он опубликовал фотографии времени ожидания приезда бригады по инфекционным поводам, которое доходит до 2 431 минуты, то есть более 40 часов", — написал в соцсетях фельдшер скорой помощи, председатель первичной организации профсоюза медработников "Действие" в Новосибирске Сергей Комлев.

В региональном Минздраве нашли объяснение случившемуся. И заверили, что средняя скорость доезда до нетяжёлого больного составляет полтора часа.

"Когда диспетчер принимает вызов, он обязательно оценивает тяжесть состояния пациента по чек-листу. Если у человека только высокая температура, нет признаков серьезной дыхательной недостаточности, скорая помощь не должна ехать на такой вызов. Однако если в течение рабочего дня поликлиника не успела этот вызов обслужить, а такое, он снова возвращается к нам.

И время такого вызова считается с момента первого звонка. Отсюда и появляются 12 и больше часов ожидания "скорой". В действительности среднее время доезда на неотложные вызовы, когда угроза жизни отсутствует, составляет 96 минут", — заявила главврач станции скорой медпомощи Ирина Большакова.