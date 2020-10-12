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Сухпайки только для льготников

Родители московских школьников, не входящих в льготные категории, выражают недовольство в связи с тем, что власти столицы не обеспечивают продуктовыми наборами всех детей во время внеочередных каникул.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина, с 5 октября столичные школы ушли на незапланированные двухнедельные каникулы в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно распоряжению городского Департамента образования и науки, в этот промежуток времени учащиеся будут обеспечены продуктовыми наборами. Правда, получить пайки могут только льготники.

В связи с этим родители московских учеников, не входящих в такие категории, выражают в Сети свое недовольство, напоминая, что бесплатное питание должно быть предоставлено не только льготникам, а всем учащимся младших классов. Дело в том, что некоторые родители из-за внеплановых каникул вынуждены временно приостановить свою трудовую деятельность, чтобы сидеть дома с детьми, и поэтому социальная поддержка со стороны столичных властей им бы очень помогла.

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Некоторые родители возмутились решением московского руководства относительно проднаборов еще в конце сентября, когда стало известно, что питанием на время каникул обеспечат только льготников. По мнению москвичей, другие дети ничем не отличаются от своих сверстников из многодетных семей, ведь в период пандемии коронавируса многие испытывают трудности, в том числе и финансовые.

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Таким образом, столичное руководство оставило без бесплатного питания часть школьников, не относящихся к льготным категориям, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, на фоне которой многие московские семьи действительно нуждаются в реальной поддержке. 

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