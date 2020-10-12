Россияне не обращают внимания на то, что происходит с их окружением и считают, что с ними ничего не может произойти.
Об этом рассказал президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль, который удивлён таким поведением наших соотечественников.
"Это говорит о том, что наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной", — отметил Рошаль.
"Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все без масок. Маски — это же так просто! Это так недорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже", — добавил медик.
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