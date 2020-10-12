Поведение россиян во время пандемии удивило Рошаля

Россияне не обращают внимания на то, что происходит с их окружением и считают, что с ними ничего не может произойти.

Об этом рассказал президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль, который удивлён таким поведением наших соотечественников.