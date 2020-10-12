В Госдуме предложили ввести мораторий на проведение контрольных работ во время дистанционного формата обучения.

С инициативой выступила парламентарий Елена Строкова. Соответствующие предложение она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Прошу вас рассмотреть возможность ввода моратория на проведение контрольных работ и итоговых срезов во время дистанционного режима обучения. Провести эти мероприятия будет логичнее после окончания вспышек эпидемии в России и уже в штатном режиме", — отметила депутат.