Назван способ распознать педофила в окружении ребёнка

Обычно педофилы выбирают себе жертву, которая не сможет дать им отпор, а также будет молчать о случившемся.

Об этом рассказала психолог Наталья Наумова. По её словам, анонимность и осторожность — это главные принципы педофилов.