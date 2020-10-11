Обычно педофилы выбирают себе жертву, которая не сможет дать им отпор, а также будет молчать о случившемся.
Об этом рассказала психолог Наталья Наумова. По её словам, анонимность и осторожность — это главные принципы педофилов.
"Обычно педофилы — это родственники, друзья родителей, учителя, преподаватели в кружках и так далее. Они, как правило, действуют нерешительно: присматриваются к ребёнку, подходят к нему с осторожностью. Сначала чуть коснутся и смотрят, какая будет реакция — сообщит ребёнок родителям или нет", — пояснила специалист.
"Как только ребёнок увидит подозрительное поведение взрослого, сообщит об этом родителям, и они смогут принять меры. Самая большая проблема жертв педофилов в том, что они боялись рассказать взрослым, они думали, что им не поверят и что их за это накажут", — добавила Наумова.
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