Друг познаётся в беде. Охлобыстин не отвернулся от Ефремова после ДТП

Охлобыстин остался другом Ефремову, несмотря ни на что.

Ещё одним доказательством тленности бытия для Ивана Охлобыстина стала ситуация с Михаилом Ефремовым. Баловень судьбы, любимец публики в одночасье превратился в изгоя, в сторону которого не плюнул только ленивый.

Бывший священнослужитель повел себя по-христиански и не отвернулся от друга, которого считает ещё и родственником, так как стал крёстным отцом дочери артиста.

"Он — моя семья и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья — это навсегда. И вообще: среди прочего я учу детей, что всё тлен, кроме Бога и семьи, что счастлив только благодарный, что истина и любовь — это глаголы, а не существительные", — говорит Охлобыстин.

Наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет Охлобыстин считает для Ефремова "казнью". Именно пьесу Охлобыстина, которую он написал специально для опального актёра, Ефремов вслух читает зэкам в тюрьме. В творчестве Михаил Ефремов находит последнее утешение.