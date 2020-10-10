Наследники Дмитрия Марьянова уличили вдову в любовной связи

Борьба за наследство актёра Дмитрия Марьянова продолжается.

Родственники актёра не намерены уступать вдове Марьянова Ксении Бик. Они нашли новый довод в пользу того, что имущество должно перейти к родне покойного артиста.

Женщину обвинили в том, что она сразу после смерти мужа завела роман с бывшим солистом группы "Доктор Ватсон" Владимиром Овчаровым.

Сам Овчаров рассказал, что хотел посочувствовать горю Ксении Бик, однако утешение перешло в любовные отношения, которые не продлились долго. Через полгода пара рассталась.

Бик говорит, что Овчарова наняли родственники мужа, однако мужчина утверждает, что готов предоставить снимки, на которых он запечатлён с Ксенией. Эту информацию подтвердил юрист Овчарова.

В смерть актёра по естественным причинам его родные и близкие не верят. Они предполагают, что уход из жизни Марьянова является поводом для расследования с участием правоохранительных органов.