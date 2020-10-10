Борьба за наследство актёра Дмитрия Марьянова продолжается.
Родственники актёра не намерены уступать вдове Марьянова Ксении Бик. Они нашли новый довод в пользу того, что имущество должно перейти к родне покойного артиста.
Женщину обвинили в том, что она сразу после смерти мужа завела роман с бывшим солистом группы "Доктор Ватсон" Владимиром Овчаровым.
Сам Овчаров рассказал, что хотел посочувствовать горю Ксении Бик, однако утешение перешло в любовные отношения, которые не продлились долго. Через полгода пара рассталась.
Бик говорит, что Овчарова наняли родственники мужа, однако мужчина утверждает, что готов предоставить снимки, на которых он запечатлён с Ксенией. Эту информацию подтвердил юрист Овчарова.
В смерть актёра по естественным причинам его родные и близкие не верят. Они предполагают, что уход из жизни Марьянова является поводом для расследования с участием правоохранительных органов.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.