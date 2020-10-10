Актёр Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина из сериала "Интерны", находится под наблюдением лондонских врачей.
Молодой актёр рассказывает, что его недомогания начались несколько недель назад. В больницу его отправили, когда он начал жаловаться на "дичайшие" головные боли. Сильные пульсации в голове и сердце навели Дмитрия на мысль о том, что у него инсульт или инфаркт.
После экстренного обращения за медицинской помощью актёр немного успокоился, так как подозрения на инсульт и инфаркт, к счастью, не подтвердились. Для установления диагноза потребовались дополнительная диагностика и анализы.
"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", — отметил Шаракоис.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.