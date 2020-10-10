Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Актёра из "Интернов" срочно госпитализировали в Лондоне
Звезда "Кадетов" рассказал об отношениях с женщинами постарше
Близкий друг семьи Королёвой и Тарзана рассказал о переживаниях пары
В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня
Суточная заболеваемость в РФ обновила рекорд с начала пандемии
В России проведено 50 миллионов тестов на коронавирус
В Москве в субботу незначительно потеплеет
В Нагорно-Карабахской республике за день погибли 28 военных
Мэр Харькова больше не может говорить из-за инсульта

Звезду "Интернов" госпитализировали с подозрением на инсульт

Актёр Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина из сериала "Интерны", находится под наблюдением лондонских врачей. 

Молодой актёр рассказывает, что его недомогания начались несколько недель назад. В больницу его отправили, когда он начал жаловаться на "дичайшие" головные боли. Сильные пульсации в голове и сердце навели Дмитрия на мысль о том, что у него инсульт или инфаркт.

После экстренного обращения за медицинской помощью актёр немного успокоился, так как подозрения на инсульт и инфаркт, к счастью, не подтвердились. Для установления диагноза потребовались дополнительная диагностика и анализы.

"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", — отметил Шаракоис.

Последние материалы
Звезду "Интернов" госпитализировали с подозрением на инсульт
Ксения Бородина не хотела бы "попасть на зубок" Ксении Собчак
Суд разрешил удалить Fortnite из AppStore
Актёра из "Интернов" срочно госпитализировали в Лондоне
Звезда "Кадетов" рассказал об отношениях с женщинами постарше
Близкий друг семьи Королёвой и Тарзана рассказал о переживаниях пары
В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня
Суточная заболеваемость в РФ обновила рекорд с начала пандемии
В России проведено 50 миллионов тестов на коронавирус
Иран отрезан от доллара. Есть ли причина для паники?
Популярное
Бывший СССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"

Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.

А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медики перечислили важнейшие продукты для пожилых людей
Здоровье
Медики перечислили важнейшие продукты для пожилых людей
Мир. Новости мира
"Шок и недоумение": в Раде отреагировали на отказ Киева от вакцины
Новости спорта
Евсеев получил предложение от одного из московских клубов
Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин отказал SpaceX в гениальности Василий Амирджанов Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вторая волна "ковида": ситуация хуже, чем хотелось бы
После выборов президента США миропорядок может рухнуть
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Медленные шаги возвращения капиталов в Россию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников