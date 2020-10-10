Звезду "Интернов" госпитализировали с подозрением на инсульт

Актёр Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина из сериала "Интерны", находится под наблюдением лондонских врачей.

Молодой актёр рассказывает, что его недомогания начались несколько недель назад. В больницу его отправили, когда он начал жаловаться на "дичайшие" головные боли. Сильные пульсации в голове и сердце навели Дмитрия на мысль о том, что у него инсульт или инфаркт.

После экстренного обращения за медицинской помощью актёр немного успокоился, так как подозрения на инсульт и инфаркт, к счастью, не подтвердились. Для установления диагноза потребовались дополнительная диагностика и анализы.