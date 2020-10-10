Филипп Киркоров тревожится за жизнь отца

88-летний Бедрос Киркоров тяжело переносит заболевание коронавирусом.

Король российской эстрады рассказал, что состояние отца на данный момент тяжелое.

Болгарский певец находится в реанимации и с трудом может говорить. Филипп Киркоров ежедневно получает подробный отчёт от медиков о состоянии здоровья своего отца.

Сам певец рассказал, что переболел COVID и даже не заметил этого.