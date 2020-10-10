88-летний Бедрос Киркоров тяжело переносит заболевание коронавирусом.
Король российской эстрады рассказал, что состояние отца на данный момент тяжелое.
Болгарский певец находится в реанимации и с трудом может говорить. Филипп Киркоров ежедневно получает подробный отчёт от медиков о состоянии здоровья своего отца.
Сам певец рассказал, что переболел COVID и даже не заметил этого.
"Если бы я не сдал анализ в Греции, то и не узнал бы об этом. А оказалось, у меня большое количество антител", — пояснил исполнитель.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.