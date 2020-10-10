Стас Садальский сдал "золотой" тест на коронавирус

Станислав Садальский, известный своими прямолинейными высказываниями, прошёл тест на коронавирус и остался очень не доволен.

Артист рассказал, что ему довелось проверить наличие в своей крови антител по пресловутому вирусу. Садальский пытался воспользоваться бесплатной медицинской помощью, однако это обернулось серьезными тратами.

Актёр, пенсия которого составляет 50 тысяч рублей, не хотел отдавать свои кровные за условно бесплатные медицинские услуги.

Садальский отметил, что никто ему не объяснил процедуру сдачи анализа. Его отправили домой из медицинского учреждения, так как оказалось, что тест на COVID сдают на голодный желудок, а он плотно позавтракал с утра.

В результате актёру пришлось вызывать медика на дом. Стоимость теста составила в общей сложности восемь тысяч рублей.