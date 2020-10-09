Малышева назвала лекарства, которые спасут от смерти при коронавирусе

Известная врач-телеведущая назвала лекарства, которые помогают защититься инфицированным коронавирусом от смерти.
"Первый препарат из перечня — дексаметазон. Его назначают тем, кому нужен дополнительный кислород. Второе средство — антикоагулянт, или разжижитель крови. Этот тип лекарств обязательно должен назначаться пациентам, госпитализированным с COVID-19. Различные исследования показали, что антикоагулянты снижают смертность от COVID до 50%", — написала Елена Малышева на своей странице в "Инстаграм", подчеркнув, что все эти лекарства следует принимать только по назначению врача.
Отдельные рекомендации Малышева дала россиянам с высоким артериальным давлением.
"Гипертоникам следует принимать в период эпидемии ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензина. Продолжайте прием этих лекарств во время COVID, если нет противопоказаний. Также нужно продолжать пить статины — лекарства, снижающие уровень холестерина", — написала доктор.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.