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Психолог: "Увлечение онлайн-знакомствами может привести к одиночеству"

На российском рынке запустили приложение Realy, создатели которого убеждают пользователей в том, что с его помощью они смогут найти друзей и избавиться от одиночества. Своё мнение о данной разработке в интервью "Радио 1" высказала психолог Надежда Римская.

Психолог: "Увлечение онлайн-знакомствами может привести к одиночеству"

Использование разного рода сервисов онлайн-дейтинга создаёт ощущение выбора и не даёт человеку научиться строить близкие отношения, в результате чего он обрекает себя на одиночество, считает специалист.

"Сейчас дейтинг-сервисы очень востребованы, потому что у людей есть запрос на коммуникацию, на общение. Но закрывает ли это потребность не чувствовать себя одиноким? Скорее всего, нет. Потому что это какие-то поверхностные связи, какие-то люди, с которыми нет общих ценностей, разовые встречи. Кроме того, иллюзия большого выбора снижает страх перед возможным отказом. Есть ощущение, что ты обязательно кого-то найдёшь. Но зачастую люди, которые увлечены этим, не могут завязать близкие отношения", — объяснила собеседница "Радио 1".

Также она отметила, что даже если люди и переносят свои свидания в реальную жизнь, то потом снова начинают прибегать к помощи сервисов, которые предлагают огромное количество предложений. Но на самом деле без душевной работы невозможно построить близкие отношения.

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