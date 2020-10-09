На что нужно обращать внимание при покупке куриных яиц?

Не только дата окончания срока годности куриных яиц важна при выборе этого продукта, считают в Роскачестве.

"Во-первых, естественно, нужно обращать внимание на дату упаковки, которая должна быть указана на коробке. Но важно не только это, имеет значение также место производства: чем ближе по географическому расположению к торговой точке, тем лучше. Ведь чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем выше его сохранность", — объяснил специалист Роскачества телеканалу "Царьград".

Специалисты обратили внимание на нюансы, на которые россияне не всегда обращают внимание при покупке этого вида товара.