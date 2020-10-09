На что нужно обращать внимание при покупке куриных яиц?

Не только дата окончания срока годности куриных яиц важна при выборе этого продукта, считают в Роскачестве.
"Во-первых, естественно, нужно обращать внимание на дату упаковки, которая должна быть указана на коробке. Но важно не только это, имеет значение также место производства: чем ближе по географическому расположению к торговой точке, тем лучше. Ведь чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем выше его сохранность", — объяснил специалист Роскачества телеканалу "Царьград".
Специалисты обратили внимание на нюансы, на которые россияне не всегда обращают внимание при покупке этого вида товара.
"Скорлупа должна быть без трещин и сколов. Желательно, чтобы яйца были чистыми, без перьев и следов помёта. Место хранения яиц в магазине должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов: яйца впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никаких пятен на ней быть не должно", — сообщили специалисты, отметив, что на скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания — бактерия сальмонелла", — пояснили в Роскачестве.
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