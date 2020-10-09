Уже 28 лет с нами нет гениального актёра
Каждая роль Евстигнеева была событием. Среди наиболее известных его персонажей в кино: профессор Преображенский, директор детского лагеря из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", Иван Грозный, миллионер Корейко.
Актёрский талант позволял ему играть любые роли — от забулдыги до аристократа. Фильмы с харизматичным Евстигнеевым составляют золотой фонд российского кино.
Богатое актёрское воображение сыграло с ним злую шутку. Евстигнеев, которому должны были делать операцию на сердце в Лондоне, по рассказам врача так ярко представил всё, что ему предстоит, что сердце его не вынесло. Актёр не дожил до операции и умер 2 марта 1992 года.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.