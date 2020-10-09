В Севастополе могут ввести тестирование туристов на COVID

Гостей Севастополя, возможно, будут проверять на наличие коронавируса, заявил губернатор.

"Тестирование всех приезжающих в Севастополь туристов на коронавирус при въезде в город может возобновиться. Ситуация очень серьезная, меры будем вводить жесткие. Если будет необходимость — вплоть до тестирования на въезде в город. Весной такая мера дала результаты по сдерживанию распространения инфекции", — сказал губернатор региона Михаил Развожаев, добавив, что в городе введён обязательный масочный режим в транспорте и объектах торговли, проведение массовых мероприятий ограничено.

Ранее сообщалось, что за весь период пандемии 8 октября число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило рекорд, который был зарегистрирован в мае.