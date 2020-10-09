Автошколы будут обучать управлению беспилотными автомобилями

Министерство просвещения России подготовило проект приказа об обучении в отечественных автошколах водителей машин с высокой степенью автоматизации вождения.

"Минпросвещения РФ вносит в программу обучения профессиональных водителей изменения, которые позволят готовить специалистов по управлению беспилотными автомобилями. Целью издания приказа является установление особенностей обучения водителей управлению автомобилями с высокой степенью автоматизации управления", — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указываются изменения программ обучения водителей.