Министерство просвещения России подготовило проект приказа об обучении в отечественных автошколах водителей машин с высокой степенью автоматизации вождения.
"Минпросвещения РФ вносит в программу обучения профессиональных водителей изменения, которые позволят готовить специалистов по управлению беспилотными автомобилями. Целью издания приказа является установление особенностей обучения водителей управлению автомобилями с высокой степенью автоматизации управления", — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе указываются изменения программ обучения водителей.
"В проекте приказа прописаны изменения в отдельные примерные программы переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. Проект приказа согласован на заочном заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий (дорожной карты) Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет"", — отмечается в пояснительной записке.
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