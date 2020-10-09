В России за время пандемии рекордное число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России за сутки превысило майский рекорд.

"Сегодня в России зафиксировано 12126 новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Это больше, чем максимум в 11656 человек за сутки 11 мая. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 3701, Санкт-Петербурге — 469, Подмосковье — 411", — сообщил оперштаб.

В Российской академии наук считают, что при таком росте распространения COVID-19 большинство россиян "встретится с заболеванием до конца сезона".

"Если заболеваемость (коронавирусом) будет расти такими темпами, как сейчас, то уже очень значительная часть населения встретится с вирусом. Необязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом ещё до конца этого сезона", — рассказал РИА "Новости" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Ранее, как писала "Правда.Ру", Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте случаев коронавируса, зарегистрированных 8 октября во всём мире — 338 779 человек. Наибольшее число заболевших в Индии — 78 524, Бразилии — 41 906 и США — 38 904 человек.