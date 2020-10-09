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Работающим пенсионерам возможно возобновят индексацию пенсий

Думские единороссы направили в правительство России предложения индексации пенсий работающим пенсионерам.

Работающим пенсионерам возможно возобновят индексацию пенсий

"Фракция партии "Единая Россия" в Госдуме подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в правительство РФ. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента", — сказал первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

"Инициативы включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий. В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения", — пояснил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

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