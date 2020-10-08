Правительство выделит более 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Российское правительство планирует выделить более 10 млрд рублей на выплату пособий семьям с детьми. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил Михаил Мишустин.

Он заявил, что сейчас многие российские семьи находятся в сложном финансовом положении из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Для того чтобы оказать материальную поддержку семьям, власти выделили дополнительные средства, что позволило ввести в России новые виды выплат и пособий.

Стоит напомнить, что ещё в апреле российский лидер Владимир Путин поручил ввести единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Данные меры были продиктованы необходимостью поддержать семьи с детьми в период пандемии.

Финансовую поддержку может получить только один из родителей. Семьи, в которых воспитываются несколько детей, получают пособие на каждого ребёнка.