Российское правительство планирует выделить более 10 млрд рублей на выплату пособий семьям с детьми. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил Михаил Мишустин.
Он заявил, что сейчас многие российские семьи находятся в сложном финансовом положении из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Для того чтобы оказать материальную поддержку семьям, власти выделили дополнительные средства, что позволило ввести в России новые виды выплат и пособий.
Стоит напомнить, что ещё в апреле российский лидер Владимир Путин поручил ввести единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Данные меры были продиктованы необходимостью поддержать семьи с детьми в период пандемии.
Финансовую поддержку может получить только один из родителей. Семьи, в которых воспитываются несколько детей, получают пособие на каждого ребёнка.
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