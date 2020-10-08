Ведомство проинформировало, что в поставляемые из Белоруссии в Россию шампиньонах обнаружен коричнево-мраморный клоп.
"Россельхознадзор в ходе проведения фитосанитарного контроля выявил в шампиньонах белорусской компании "Грибная страна" карантинный объект — коричнево-мраморного клопа. В целях сохранения фитосанитарного состояния территории России Россельхознадзор временно ограничил поставки шампиньонов из Белоруссии с 8 октября 2020 года. Коричнево-мраморный клоп — карантинный для Евразийского экономического союза объект", — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Ведомство высказало сомнение ТВ том, что поставляемые в Россию шампиньоны имеют белорусское происхождение.
"Решение об ограничениях было принято на основании федерального закона о карантине растений и международной Конвенции о карантине и защите растений. Зараженная продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным национальной организацией по карантину и защите растений Белоруссии, однако ранее клоп в поступающей продукции выявлен не был, что ставит под сомнение белорусское происхождение этой продукции", — отметили в ведомстве.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.