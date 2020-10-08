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Любитель скорости и миллионер погиб, пытаясь установить мировой рекорд

Жажда скорости, адреналин и мировые рекорды. Очередная гонка для британского богача оказалась роковой.

47-летний владелец фитнес-компании разбился на своем автокаре.

Зеф Айзенберг захотел побить рекорд скорости на суше, но потерял управление и погиб на месте от полученных травм.

Миллионер оставил вдову с двумя детьми. Это была не первая авария любителя высоких скоростей. Ранее он получил переломы на той же гоночной трассе.

Зеф Айзенберг уже поставил полсотни скоростных мировых рекордов, однако новые попытки доказать свой талант гонщика оказались для него трагическими.

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