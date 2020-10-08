Россиян призвали тщательно продумывать поездки за рубеж

В Министертсве иностранных дел РФ призвали россиян тщательно планировать поездки за рубеж из-за риска ввода ограничений по коронавирусу.

"В связи с нарастающим ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, в том числе в традиционно рейтинговых у наших туристов странах, хотели бы обратиться с убедительной просьбой тщательно подходить к планированию своих поездок за рубеж. Мы уже говорили об этом — в сегодняшних условиях возрастают реальные риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций, включая угрозу частичного или полного приостановления транспортного сообщения", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она проинформировала, что ограничения уже введены в Финляндии и Польше. В Турции 50 россиян попали в больницы, заболев коронавирусом.