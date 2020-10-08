Концерты в ресторанах могут запретить до конца года

В Госдуме предложили запретить до конца года концерты артистов и музыкальных коллективов в ресторанах, кафе и барах.

"На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита", — написал депутат Государственной думы Евгений Фёдоров на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Депутат считает, что концерты в заведениях общепита могут привести к массовым заражениям коронавирусом.