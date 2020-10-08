Концерты в ресторанах могут запретить до конца года

В Госдуме предложили запретить до конца года концерты артистов и музыкальных коллективов в ресторанах, кафе и барах.
"На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита", — написал депутат Государственной думы Евгений Фёдоров на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Депутат считает, что концерты в заведениях общепита могут привести к массовым заражениям коронавирусом.
"После снятия весенних коронавирусных ограничений часть заведений вернулась к практике приглашения музыкальных исполнителей и проведения концертов. В результате в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, создаются условия, способствующие распространению коронавирусной инфекции", — говорится в обращении.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.