Финалистка шоу "Холостяк" ведёт диалог с родными погибшего пешехода

В настоящий момент проводится процессуальная проверка по факту ДТП со смертельным исходом.

Адвокат модели Владислав Подшибякин прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире телеканала "360".

"Мы пытаемся наладить связь. Мы за здоровую обстановку в этой ситуации. Мы приносим соболезнования родственникам. Произошла трагедия — скончался человек", — сказал юрист.

Слухи о том, что Виктория сама получила травмы в процессе ДТП Подшибякин не подтвердил. В пользу девушки говорит то, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Виктория Дайнеко заступилась за Викторию Короткову в своём Instagram. Певица предположила, что модели может грозить реальный срок.