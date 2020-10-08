В настоящий момент проводится процессуальная проверка по факту ДТП со смертельным исходом.
Адвокат модели Владислав Подшибякин прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире телеканала "360".
"Мы пытаемся наладить связь. Мы за здоровую обстановку в этой ситуации. Мы приносим соболезнования родственникам. Произошла трагедия — скончался человек", — сказал юрист.
Слухи о том, что Виктория сама получила травмы в процессе ДТП Подшибякин не подтвердил. В пользу девушки говорит то, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
Виктория Дайнеко заступилась за Викторию Короткову в своём Instagram. Певица предположила, что модели может грозить реальный срок.
"Я много раз видела сумасшедших, перебегающих трассу со скоростным движением. У них нет мозгов. А того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода, — написала Дайнеко в своём микроблоге.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.