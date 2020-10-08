Россиянам объяснили, что они неправильно варят картофель и тем самым уничтожают витамин С.
"Многие допускают "вопиющую" ошибку при варке картофеля, несмотря на то, что это самая простая операция. Чаще всего люди заливают картофель холодной водой. В результате в процессе варки он теряет большую часть питательных веществ. Правильным же решением будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить ее, только когда он станет мягким", — говорится в публикации польского портала Wirtualna Polska.
В Польше считают, что самый популярный овощ нужно обязательно варить "в мундире", то есть вместе с кожурой.
"Молодой картофель (тщательно помытый или очищенный) следует опустить в кипяток и варить на среднем огне 15-20 минут. Старый картофель стоит варить "в мундире", потому что все самое ценное находится под кожурой. В случае очистки нужно срезать кожуру как можно тоньше. Картошку, предназначенную для пюре, можно порезать на небольшие куски, чтобы сократить время термической обработки. В воду, в которой варится картошка, можно добавить молоко в пропорции 250 миллилитров на литр воды, сливочное масло и лук, тогда так станет еще вкуснее", — советует автор материала, перевод которого опубликовал портал "ИноСМИ".
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