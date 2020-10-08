В Польше считают, что россияне неправильно варят картофель

Россиянам объяснили, что они неправильно варят картофель и тем самым уничтожают витамин С.

"Многие допускают "вопиющую" ошибку при варке картофеля, несмотря на то, что это самая простая операция. Чаще всего люди заливают картофель холодной водой. В результате в процессе варки он теряет большую часть питательных веществ. Правильным же решением будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить ее, только когда он станет мягким", — говорится в публикации польского портала Wirtualna Polska.

В Польше считают, что самый популярный овощ нужно обязательно варить "в мундире", то есть вместе с кожурой.