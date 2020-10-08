Почему люди едят больше, чем им нужно, объяснил психолог

Если человек ест больше, чем ему нужно, это часто бывает связанно с его психологическим состоянием, считает психолог.

"Еда часто связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Это идет из детства: ребенок поплакал, дали ему конфетку, он успокоился. Еда может ослаблять боль, чувство утраты, разочарование. Еда — это компенсация неудовлетворенных потребностей; когда мы не понимаем, чего хотим, самое простое — пойти поесть. Если человек поймет, почему он переедает, он может попытаться справиться с этой ситуацией, обсудить ее со специалистом, потому что еда поможет только временно переключиться, а саму проблему не решит", — рассказала клинический психолог, специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина в интервью радио Sputnik.

По ее мнению, когда положительных эмоций у человека достаточно, он не будет переедать. Постоянные диеты — это тоже психологическая проблема.