Если человек ест больше, чем ему нужно, это часто бывает связанно с его психологическим состоянием, считает психолог.
"Еда часто связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Это идет из детства: ребенок поплакал, дали ему конфетку, он успокоился. Еда может ослаблять боль, чувство утраты, разочарование. Еда — это компенсация неудовлетворенных потребностей; когда мы не понимаем, чего хотим, самое простое — пойти поесть. Если человек поймет, почему он переедает, он может попытаться справиться с этой ситуацией, обсудить ее со специалистом, потому что еда поможет только временно переключиться, а саму проблему не решит", — рассказала клинический психолог, специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина в интервью радио Sputnik.
По ее мнению, когда положительных эмоций у человека достаточно, он не будет переедать. Постоянные диеты — это тоже психологическая проблема.
"Диет сегодня в мире — больше 30 тысяч, и каждый день появляется что-то новенькое. Это говорит о том, что рабочей схемы для всех не найдено. Когда человек садится на диету, он убирает какой-то макроэлемент, как правило, углеводы. Это приводит к недостатку энергии, слабости, апатии, к тому, что человеку становится скучно и неинтересно жить, а иногда даже к почечной недостаточности. Диета должна проходить под присмотром врача", — уверена Варвара Зародина.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.