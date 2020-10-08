На следующей неделе жителей Москвы и Подмосковья ждёт "золотая осень".
"Стоящий вот уже почти без малого 30 дней на страже золотой осени устойчивый антициклон взял лишь временную передышку и дал небольшую слабину. В воскресенье, 11 октября, он вновь обретет влияние и покажет силу на всю предстоящую рабочую неделю: на своих северо-западных рубежах сохранит для жителей столицы и Подмосковья безоблачную и маловетренную погоду, при дневной температуре — до плюс 15-20 градусов", — говорится в сообщении на сайте "Метеовестей".
Отмечается, что среднесуточные температуры продолжат превышать многолетние показатели на 4-8 градусов.
Ранее сообщалось, что погода в большинстве регионов Приволжского федерального округа на этой неделе превысит норму 5-7 градусов, а к концу недели в четырёх регионах округа достигнет 19 градусов тепла.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.