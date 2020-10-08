Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Американские математики решили геометрическую задачу возрастом 90 лет
Газманов пожаловался на то, что не может прокормить своих музыкантов
Мировые цены на растительные масла и зерно достигли максимума
Арсен Венгер предложил изменить правила футбола
Археологи обнаружили в Израиле древнейшие литейные мастерские
Тарасова пожелала здоровья Медведевой
Лукашенко заявил, что опыт Минска в борьбе с коронавирусом бесценен
В Китае создали гидрогель для восстановления повреждённых нервов
УЕФА опубликовал заявки российских клубов на Лигу чемпионов

Московский регион ждёт ещё одна "золотая осень"

На следующей неделе жителей Москвы и Подмосковья ждёт "золотая осень".

Московский регион ждёт ещё одна "золотая осень"

"Стоящий вот уже почти без малого 30 дней на страже золотой осени устойчивый антициклон взял лишь временную передышку и дал небольшую слабину. В воскресенье, 11 октября, он вновь обретет влияние и покажет силу на всю предстоящую рабочую неделю: на своих северо-западных рубежах сохранит для жителей столицы и Подмосковья безоблачную и маловетренную погоду, при дневной температуре — до плюс 15-20 градусов", — говорится в сообщении на сайте "Метеовестей".

Отмечается, что среднесуточные температуры продолжат превышать многолетние показатели на 4-8 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в большинстве регионов Приволжского федерального округа на этой неделе превысит норму 5-7 градусов, а к концу недели в четырёх регионах округа достигнет 19 градусов тепла.

Последние материалы
Депай рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"
Американские математики решили геометрическую задачу возрастом 90 лет
Московский регион ждёт ещё одна "золотая осень"
Газманов пожаловался на то, что не может прокормить своих музыкантов
Взрывотехник рассказал о причине пожара на складе боеприпасов в Рязанской области
Мировые цены на растительные масла и зерно достигли максимума
Арсен Венгер предложил изменить правила футбола
Археологи обнаружили в Израиле древнейшие литейные мастерские
Волочкова предлагает собрать "пазл" из фрагментов своего бойфренда
Эндокринолог назвал две главные группы риска при коронавирусе
Популярное
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег

На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.

На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Новости Белоруссии
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Жизнь Татьяны Овсиенко складывается не лучшим образом
Общество
Школьница рассказала свою версию инцидента на линейке в Великих Луках
Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров
Комментарии
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Эксперт: Саакашвили готов к силовому захвату власти
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников