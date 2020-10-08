Штрафы за борщевик в Подмосковье превысили 155 млн рублей

На 155 млн рублей оштрафовали в Московской области 1.2 тысяч владельцев участков, заросших борщевиком.

"Административные округа Московской области начислили 155 миллионов рублей штрафов за борщевик в отношении более чем 1,2 тысяч правообладателей земельных участков из выявленных почти 7,2 тысяч земель. Сумма выписанных штрафов за-за борщевика в Подмосковье выросла в 2,5 раза" — говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Более всего заросших борщевиком земельных участков нашлось в Клину и Егорьевске.

"В тройке лидеров по суммам начисленных штрафов — городские округа Клин, где штрафы превысили 37 миллионов рублей, Егорьевск — 27,1 миллионов рублей и Рузский — 21,3 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.

Суммы штрафов поступят в бюджеты муниципальных округов на цели создания и развития комфортной среды.