Крым получит почти 5 млрд рублей на объекты водоснабжения

Республика Крым и Севастополь получат почти пять млрд рублей на строительство объектов инфраструктуры водоснабжения.

С начала осени в столице Республики Крым и 39 соседних населённых пунктах — сильный дефицит воды из-за обмеления водохранилищ во время засухи.

"Сегодня на заседании правительства выделим Крыму и Севастополю почти 5 миллиардов рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и ещё свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также на разработку дополнительных скважин", — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Накануне сообщалось, что Минэкономразвития совместно с другими федеральными органами разработало план водоснабжения Крыма и Севастополя. Документ завершают обсуждать в кабмине РФ и определяют источники финансирования.