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Звезде сериала "Сваты" не оказали помощь, когда она заболела COVID

Актриса украинского происхождения Анна Саливанчук рассказала, что осталась недовольна работой медиков Украины.

Звезде сериала "Сваты" не оказали помощь, когда она заболела COVID

Рассчитывающая на помощь бесплатной медицины звезда многосерийных фильмов возмущена тем, как организована медицинская помощь больным коронавирусом.

Анна рассказала, что после того как подтвердился COVID у её супруга, она обратилась к своему лечащему врачу, но тот оказался в отпуске.

По словам актрисы, у неё держалась температура около 40 градусов. Вслед за мужем у неё подтвердился коронавирус.

Несмотря на обращения за медицинской помощью, никто из врачей из государственного медицинского учреждения к ней не пришёл. По этой причине Анне Саливанчук пришлось прибегнуть к помощи платной медицины.

"Я бы хотела, чтобы кто-то послушал мои легкие, потому что КТ я сделала, но легкие никто не слушал", — попросила актриса, когда ей позвонили из поликлиники. На что ей ответили: "Мы не можем к вам прийти".

Звезда сериалов уверена, что человек, у которого нет денег на платную медицину, оказавшись в такой ситуации, может умереть.

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