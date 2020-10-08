Самойлова рассказала, как с ней обошлись из-за инвалидной коляски

Певица с ограниченными возможностями здоровья рассказала о том, как важна "безбарьерная среда в головах окружающих".

Представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" певица Юлия Самойлова рассказала о возмутительном случае, который произошёл с ней несколько лет назад.

Певица с ограниченными возможностями здоровья поведала, что администратор магазина меховых изделий грубо с ней обошёлся, заставив покинуть торговое помещение. По словам Юли, сотрудникам магазина показалось, что её коляска может испачкать пол в торговом учреждении.

Этот случай девушка всегда приводит, когда в интервью у неё спрашивают о комфорте людей с инвалидностью. Юлия отметила, что сейчас ситуация меняется, так как создаётся много хороших вещей для людей с ограниченными возможностями здоровья.