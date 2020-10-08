Певица с ограниченными возможностями здоровья рассказала о том, как важна "безбарьерная среда в головах окружающих".
Представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" певица Юлия Самойлова рассказала о возмутительном случае, который произошёл с ней несколько лет назад.
Певица с ограниченными возможностями здоровья поведала, что администратор магазина меховых изделий грубо с ней обошёлся, заставив покинуть торговое помещение. По словам Юли, сотрудникам магазина показалось, что её коляска может испачкать пол в торговом учреждении.
Этот случай девушка всегда приводит, когда в интервью у неё спрашивают о комфорте людей с инвалидностью. Юлия отметила, что сейчас ситуация меняется, так как создаётся много хороших вещей для людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Важны не только пандусы на каждом шагу, а безбарьерная среда в головах окружающих. Радует, что таких "магазинов шуб" стало, за семь лет, меньше. Отношение людей - на равных, а крупные компании стремятся запускать сервисы для слабослышащих, слабовидящих и иных групп особенных людей" — написала Юля Самойлова в своем Instagram.
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Лет семь назад нас с Лёшей, мягко говоря, невежливо попросили удалиться из известного магазина шуб. "Сейчас тут все полы своими колёсиками уделаете",- с презрением заявила администратор, словно у меня колеса самосвала и передвигались мы по дебрям да болотам 😀 Этот случай всегда кстати, когда в интервью спрашивают о комфорте для людей с инвалидностью. Важны не только пандусы на каждом шагу, а безбарьерная среда в головах окружающих. Радует, что таких "магазинов шуб" стало, за семь лет, меньше. Отношение людей - на равных, а крупные компании стремятся запускать сервисы для слабослышащих, слабовидящих и иных групп особенных людей. Сегодня даже весь спектр банковских услуг открыт для каждого онлайн 🏦 💡далеко ходить не стоит, например, Сбер. Судя по опросу — самый популярный банк среди моих подписчиков. Что у них по доступности: мобильное приложение, приспособленное для незрячих ребят, доступная инфраструктура в офисах и общение с инвалидами на равных (даже кредиты выдают, как всем. Если можешь вовремя возвращать, то наличие или отсутствие инвалидности роли не играет). Что в твоём городе изменилось за семь лет? Какие новые сервисы упрощают жизнь? #яэтомогу #юлиясамойлова
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