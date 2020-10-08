На сегодняшний день на дистанционное обучение перевели своих учащихся 108 российских общеобразовательных школ.

"Есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. В процентном соотношении это 0,27 процента.

Министерство не будет принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удаленном режиме, школы будут сами определять формат обучения", — сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.