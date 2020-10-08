На сегодняшний день на дистанционное обучение перевели своих учащихся 108 российских общеобразовательных школ.
"Есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. В процентном соотношении это 0,27 процента.
Министерство не будет принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удаленном режиме, школы будут сами определять формат обучения", — сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Он проинформировал, что в некоторых регионах местные власти переносят каникулы, оставляя число учебных дней прежним.
"В последние дни участились сообщения о динамике заболеваний в отдельных регионах. В системе образования ситуация контролируется самым тщательным образом, это сейчас ключевая задача для всех органов управления образованием на местах.
На сегодняшний день я могу констатировать, что система образования работает полноценно на всей территории страны. Этому процессу ничего не угрожает. Есть решения отдельных регионов по плановому переносу каникул, что укладывается в календарный год и сохраняет единое образовательное пространство", — добавил министр.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.