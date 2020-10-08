Думские "эсеры" подготовили альтернативный бюджет и показали, как можно сэкономить 1,3 трл рублей на индексацию пенсий.
"Мы покажем, где можно дополнительно взять деньги. Хотя бы перестать выплачивать НДС тем, кто экспортирует нефть и газ из нашей страны. Это примерно 1 триллион 300 миллиардов рублей. Хватило бы не только на индексацию пенсий, но и на повышение зарплат для наших медиков, учителей и многих других бюджетников.
Было бы справедливо, если бы была проведена не просто индексация, а выплачены долги, накопившиеся с 2016 года, когда прекратили повышать пенсии работающим пенсионерам", — указал депутат Госдумы, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.
В этом случае, полагает Миронов, существенно повысить пенсии можно уже с начала следующего года.
"Провести индексацию пенсий работающим пенсионерам можно начиная с 2021 года, если соответствующие расходы заложат в бюджет. Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдем эти деньги, и Госдума проголосует за это.
Единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год", — считает Миронов.
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