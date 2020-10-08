Бывшая бортпроводница ответила на вопрос о том, может ли принести вред включённый телефон на борту авиалайнера.
"Гаджеты не создают никаких помех для общения пилотов и авиадиспетчеров Давно выяснено, что включенный телефон никак не влияет на безопасность полетов. Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи. Сотрудники европейских авиакомпаний давно не просят переключать телефон в авиарежим во время полета ", — стюардесса, которая недавно перестала работать по этой профессии.
Ранее девушка рассказала о реальных зарплатах коллеги пилотов.
"Заработная плата сотрудников зависит от авиационного налета, а также от оклада работника. Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей", — рассказала стюардесса, отметив, что мужчин быстрее, чем девушек, берут на должность бортпроводника.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.