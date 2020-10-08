Стюардесса рассказала, что телефоны не вредны в самолете

Бывшая бортпроводница ответила на вопрос о том, может ли принести вред включённый телефон на борту авиалайнера.

"Гаджеты не создают никаких помех для общения пилотов и авиадиспетчеров Давно выяснено, что включенный телефон никак не влияет на безопасность полетов. Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи. Сотрудники европейских авиакомпаний давно не просят переключать телефон в авиарежим во время полета ", — стюардесса, которая недавно перестала работать по этой профессии.

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