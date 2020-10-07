Девочка из школы в Великих Луках Псковской области, где 13 учеников упали в обморок на школьной линейке, рассказала как всё произошло.

"Первый мальчик, который ударился ,— он никуда сам не шёл, его сразу на руки взяли и для него "скорую" вызвали. Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там ещё и второй упал, тогда приехала и реанимация", — сообщила девочка телеканалу "360", отметив, что госпитализированные школьники сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, их опрашивают сотрудники СК.