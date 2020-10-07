Девочка из школы в Великих Луках Псковской области, где 13 учеников упали в обморок на школьной линейке, рассказала как всё произошло.
"Первый мальчик, который ударился ,— он никуда сам не шёл, его сразу на руки взяли и для него "скорую" вызвали. Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там ещё и второй упал, тогда приехала и реанимация", — сообщила девочка телеканалу "360", отметив, что госпитализированные школьники сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, их опрашивают сотрудники СК.
Прежде в администрации псковского райцентра выдвинули предварительную версию причины инцидента на школьной линейке.
"По моему мнению, это стечение обстоятельств, которые повлекли за собой такие последствия. В любом случае, когда ухудшилось состояние детей, им была сразу оказана необходимая помощь. У всех госпитализированных школьников есть особенности здоровья: возрастные, физиологические, у некоторых — сопутствующие заболевания", — написала начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая на официальной странице администрации города в соцсети "ВКонтакте".
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?