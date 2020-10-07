Проект водоснабжения полуострова скоро завершат обсуждать в кабмине РФ и определят источники финансирования.
С начала сентября в Симферополе и 39 ближайших населённых пунктах чувствуется сильный дефицит воды из-за обмеления водохранилищ во время засухи.
"Минэкономразвития РФ совместно с другими федеральными органами разработало проект плана по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя, где из-за засухи возник дефицит воды", — сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Он проинформировал, что на сегодняшний день проект плана находится на рассмотрении в правительстве России.
"Вопрос водоснабжения в Крыму один из ключевых в нашей повестке, необходимо решить его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водой. На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесён на площадку правительства", — сказал Хуснуллин.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?