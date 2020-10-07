Минэкономразвития разработало план водоснабжения Крыма

Проект водоснабжения полуострова скоро завершат обсуждать в кабмине РФ и определят источники финансирования.

С начала сентября в Симферополе и 39 ближайших населённых пунктах чувствуется сильный дефицит воды из-за обмеления водохранилищ во время засухи.

"Минэкономразвития РФ совместно с другими федеральными органами разработало проект плана по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя, где из-за засухи возник дефицит воды", — сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Он проинформировал, что на сегодняшний день проект плана находится на рассмотрении в правительстве России.