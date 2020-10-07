Экс-работник спецлужб США Скотт Беннетт поделился соображениями по поводу вербовки Навального ЦРУ.
Беннетт сказал, что оппозиционеры из числа блогеров и журналистов довольно часто становятся объектом вербовки центрального разведывательного управления. Привлекает ЦРУ в этих личностях то, что они имеют сферы влияния.
"Это вполне возможно, потому что иметь таких агентов влияния внутри страны — это ключ, который ЦРУ и другие разведки часто используют, чтобы дестабилизировать ситуацию там. А в правительстве США есть определенные силы, которые хотят конфликта с Россией", — считает Беннетт.
Ранее подобные предположения высказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?