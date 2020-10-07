Бывший сотрудник спецслужб США предположил связь Навального с ЦРУ

Экс-работник спецлужб США Скотт Беннетт поделился соображениями по поводу вербовки Навального ЦРУ.

Беннетт сказал, что оппозиционеры из числа блогеров и журналистов довольно часто становятся объектом вербовки центрального разведывательного управления. Привлекает ЦРУ в этих личностях то, что они имеют сферы влияния.

"Это вполне возможно, потому что иметь таких агентов влияния внутри страны — это ключ, который ЦРУ и другие разведки часто используют, чтобы дестабилизировать ситуацию там. А в правительстве США есть определенные силы, которые хотят конфликта с Россией", — считает Беннетт.

Ранее подобные предположения высказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.