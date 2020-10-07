Без неотвратимости наказания за нарушение ПДД многие новшества в России не смогут сработать, считает эксперт.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев призвал сенаторов осознать необходимость увеличения штрафов за неоднократные нарушения ПДД.
"Идея в целом неплохая и какое-то отрезвляющее действие на водителей это будет оказывать в том смысле, чтобы они аккуратнее ездили, не совершали каких-то жёстких и серьёзных правонарушений. Но, к сожалению, система МВД, а особенно её подразделение — ГИББД — у нас в стране самая коррумпированная. В нашей стране это не сработает", — считает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орёл.
По его мнению, для наведения порядка на дорогах России наказание за нарушение должно быть неотвратимо даже для прокуроров.
"Такая политика в отношении правонарушителей без предварительной корректировки самой системы наказаний приведёт к процветанию коррупции и поспособствует более эффективному обогащению тех, кто хочет избежать наказания, с одной стороны, и тех, кто покрывает преступления — с другой. Сначала сделать неотвратимость наказаний: совсем неважно, кто за рулём — прокурор или работник завода, если виноват, нужно наказать", — предложил эксперт.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?