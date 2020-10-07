Более половины россиян недовольны качеством колбасы

Более половины россиян не удовлетворены качеством отечественных мясных консервов, замороженных полуфабрикатов и колбас.

"Меньше всего потребители удовлетворены качеством колбасных изделий — 57%, замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, блинчики и т. д.) — 59% и мясных консервов — 60%", — отмечается в сообщении Роскачества, которое провело опрос россиян.

Общественная организация намерена продолжить исследования этих видов российских продуктов, чтобы в конечном итоге их качество улучшилось.