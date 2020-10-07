Более половины россиян не удовлетворены качеством отечественных мясных консервов, замороженных полуфабрикатов и колбас.
"Меньше всего потребители удовлетворены качеством колбасных изделий — 57%, замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, блинчики и т. д.) — 59% и мясных консервов — 60%", — отмечается в сообщении Роскачества, которое провело опрос россиян.
Общественная организация намерена продолжить исследования этих видов российских продуктов, чтобы в конечном итоге их качество улучшилось.
"В категории колбасных изделий 39% покупателей отметили, что цена не соответствовала качеству. При покупке замороженных полуфабрикатов 31% остался не удовлетворён вкусом и запахом, а 26% покупателей ссылались на ненатуральный состав и содержание вредных веществ у мясных консервов", — отмечается в исследовании.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?