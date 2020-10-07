Губернатор Камчатки сообщил, что уже обсудил с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным вопрос рекультивировации Козельского.
"Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован, независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ. Это не обсуждается. Это будет сделано", — глава региона Владимир Солодов на встрече с представителем российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым.
Точную причину экологической катастрофы в регионе пока не назвали, выдвигаются несколько версий. Яблоков в свою очередь рассказал, что осмотрел Козельский полигон.
"Сверху ничего не видно. Но есть опасения, что произошла разгерметизация, и химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как пористость высокая и полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева. Как я понимаю, химикаты могут быть вообще не видны, не пахнуть, но так губительно воздействовать", — рассказал Яблоков.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?