Глава Камчатки обещал рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов

Губернатор Камчатки сообщил, что уже обсудил с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным вопрос рекультивировации Козельского.

"Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован, независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ. Это не обсуждается. Это будет сделано", — глава региона Владимир Солодов на встрече с представителем российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым.

Точную причину экологической катастрофы в регионе пока не назвали, выдвигаются несколько версий. Яблоков в свою очередь рассказал, что осмотрел Козельский полигон.