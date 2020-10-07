Глава думской фракции эсеров предложил наделить врачей в России статусом государственных служащих.
"Думаю, что надо принимать решение, чтобы все врачи получили социальные гарантии и статус госслужащих, это с точки зрения их социального самочувствия и зарплаты", — сказал руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов.
В первую очередь нужно сделать так, чтобы врач получал достойную зарплату, заявил глава думской фракции эсеров.
"Зачастую наши врачи остаются абсолютно беззащитными. Мы видим, какая происходит травля в СМИ, как накидываются на бедных врачей граждане. В первую очередь нужно сделать так, чтобы врач получал достойную зарплату", — заявил Миронов на совместном заседании комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ и Комитета по охране здоровья Госдумы РФ.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?