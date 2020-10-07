Сергей Миронов предложил дать врачам статус госслужащих

Глава думской фракции эсеров предложил наделить врачей в России статусом государственных служащих.

"Думаю, что надо принимать решение, чтобы все врачи получили социальные гарантии и статус госслужащих, это с точки зрения их социального самочувствия и зарплаты", — сказал руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов.

В первую очередь нужно сделать так, чтобы врач получал достойную зарплату, заявил глава думской фракции эсеров.