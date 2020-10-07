Принц Гарри и Меган Маркл точно решили, кем будет их сын

Супруги, отказавшиеся от королевских титулов, расписали наперед всю жизнь своего наследника.

Будущее малыша Арчи предопределено самонадеянными родителями. Стать наследником престола ребенку не грозит, поэтому ему придумали альтернативную карьеру.

Принц Гарри, тяготившийся своими королевскими обязанностями, решил судьбу за своего сына. Чета несостоявшихся монархов твердо вознамерилась воспитать из мальчика спортсмена.

Гарри не оставил сыну даже права выбрать спортивную дисциплину, в которой он будет совершенствовать свои навыки. Арчи предстоит стать игроком в регби, так как этой игре отдает предпочтение сам герцог.

Интернет-пользователи шутят о том, что если сын пойдет в отца, то наследнику ничего не будет стоить поступить поперек воли родителей.