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Каждый седьмой россиянин смог убедить начальство повысить зарплату

Почти каждый седьмой опрошенный россиянин добился повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством.

Каждый седьмой россиянин смог убедить начальство повысить зарплату

"Почти каждый седьмой опрошенный россиянин (15%) добился повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством, 25% респондентов отметили, что им отказали в надбавке, а 60% сотрудников российских компаний самостоятельно не просили руководство повысить их оклады", — отмечается в исследовании онлайн-сервиса "Работа. Ру".

По данным опроса, в большинстве российских компаний зарплаты сотрудникам руководство повышает исключительно по собственной инициативе.

"86% респондентов отметили, что в их компаниях зарплаты сотрудников повышают только по инициативе работодателей. Только в 14% случаев сотрудники получают прибавки по своей инициативе", — говорится в результатах исследования.

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