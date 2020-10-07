Почти каждый седьмой опрошенный россиянин добился повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством.
"Почти каждый седьмой опрошенный россиянин (15%) добился повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством, 25% респондентов отметили, что им отказали в надбавке, а 60% сотрудников российских компаний самостоятельно не просили руководство повысить их оклады", — отмечается в исследовании онлайн-сервиса "Работа. Ру".
По данным опроса, в большинстве российских компаний зарплаты сотрудникам руководство повышает исключительно по собственной инициативе.
"86% респондентов отметили, что в их компаниях зарплаты сотрудников повышают только по инициативе работодателей. Только в 14% случаев сотрудники получают прибавки по своей инициативе", — говорится в результатах исследования.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?