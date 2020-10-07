Меры по борьбе с контрафактными сигаретами сочли неэффективными

Более половину опрошенных курильщиков считают борьбу с нелегальной табачной продукцией в стране неэффективной.

"Около четверти (24%) респондентов предпочитают сигареты промышленного производства. Самокрутки, сигары и трубочный табак употребляют по 1% опрошенных, кальян — 2% участников опроса. Более половины респондентов от тех, кто употребляет сигареты промышленного производства, считают, что действующие меры по борьбе с нелегальным рынком сигарет неэффективны (53%). Стоило бы дополнительно принять следующие меры для борьбы с рынком нелегальных сигарет: снизить акцизы и цены (43%), усилить контроль на границах (25%), ужесточить ответственность за нелегальный оборот (20%)"", — говорится в материалах Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, для россиян в два раза важнее качество табака, чем бренд или марка сигарет.