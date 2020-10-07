Российские туроператоры помогут сдать тесты на COVID-19 туристам, отправляющимся по путёвке за рубеж или возвращающимся с отдыха на родину.
"Сдать ПЦР-тест на COVID-19 для выезда за границу или по возвращению из-за рубежа теперь можно, обратившись к туроператору. Они предлагают новые сервисы, связанные с этими процедурами", — информирует Ассоциация российских туроператоров (АТОР).
Есть два основных варианта, при которых туроператоры смогут сделать тестирование для обратившихся к ним туристам дешевле.
"В первом случае туроператоры договариваются напрямую с медицинскими лабораториями о специальных ценах для клиентов, позиционируя эти услуги как свой дополнительный сервис. При этом агенты сами могут записать своих клиентов на тест, когда возникнет такая необходимость. Их комиссия составляет пять процентов от стоимости услуги, рассказывают аналитики ассоциации. Во втором случае предложение услуг медицинских лабораторий не является услугой туроператора. Они договариваются с лабораториями о предоставлении скидки при тестировании на COVID-19", — сообщает АТОР.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?