Туроператоры помогут россиянам сдать тесты на коронавирус

Российские туроператоры помогут сдать тесты на COVID-19 туристам, отправляющимся по путёвке за рубеж или возвращающимся с отдыха на родину.

"Сдать ПЦР-тест на COVID-19 для выезда за границу или по возвращению из-за рубежа теперь можно, обратившись к туроператору. Они предлагают новые сервисы, связанные с этими процедурами", — информирует Ассоциация российских туроператоров (АТОР).

Есть два основных варианта, при которых туроператоры смогут сделать тестирование для обратившихся к ним туристам дешевле.