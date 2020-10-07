Девушка с самыми длинными ногами в мире пожаловалась на жизнь

17-летняя жительница США Маки Каррин с аномально длинными ногами не видит иных путей, как только пойти работать моделью.

Самая длинноногая рекордсменка Книги рекордов Гиннеса рассказала о том, каково это иметь нестандартную внешность.

Такое безусловное достоинство, о котором мечтают многие девушки, — длинные ноги — не раз становилось причиной огорчений девушки.

Доставляли проблемы не ноги сами по себе, а высокий рост. Двухметровая Маки Каррин испытывает неудобство в мире, где все предметы созданы для человека среднего роста.

Девушке приходится сгибаться, проходя под дверными проёмами, с трудом умещать ноги в автомобиле. Не менее сложной проблемой оказался вопрос подбора одежды. Плюсы от такого сложения Маки приобретает только во время игры в волейбол.

"Надо мной никогда не издевались из-за моих ног. Издевались из-за того, что я была выше других. В старших классах я перестала переживать, что обо мне думают окружающие. После этого меня уже ничего не задевало", — рассказала обладательница самых длинных ног.

Девушка с такой выдающейся внешностью задумалась о карьере модели.